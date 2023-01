Milan, Pioli: “Ci stiamo preparando bene, non lo abbiamo mai fatto male”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa in merito alla preparazione della partita con la Lazio

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa i temi principali di Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023, ultima del girone di andata del campionato. L'allenatore del Diavolo è stato interrogato anche sul motivo per cui si dovrebbe pensare che la squadra non ripeta gli errori delle ultime partite. Pioli ha risposto che stanno preparando bene la partita, ricordando come non lo abbiano mai fatto male in realtà. Di seguito le sue parole.