Milan, Pioli con Rangnick: ecco la terza via

NEWS MILAN – Le incertezze e la confusione che in questo momento ruotano attorno al mondo del calcio potrebbero non agevolare le scelte e le decisioni del Milan. Come è noto ormai da settimane, già a dicembre il club rossonero aveva contattato Ralf Rangnick in vista della prossima stagione. Ovviamente non sono noti i pre-accordi presi, riguardanti solo il loro ruolo di allenatore, di dirigente o di entrambi.

Ma visto il protrarsi dei tempi legati all’epidemia e alla possibile ripresa del campionato, con conseguente stravolgimento della sessione di mercato estiva, Ralf Rangnick – come riporta questa mattina Tuttosport – potrebbe accettare solamente il ruolo di direttore tecnico. In questo caso il club rossonero, che ha già più volte affermato – nelle parole di Gazidis – di aver apprezzato l’operato di Stefano Pioli, potrebbe confermare il tecnico emiliano che ha un contratto fino al 2021.

Pioli, dunque, potrebbe rimanere un’ulteriore stagione, visto il buon impatto avuto sul gruppo e l’identità data alla squadra. Il dirigente tedesco, oggi a capo dell’area sportiva del gruppo Red Bull, potrebbe così fare un anno da dirigente, ambientarsi, conoscere i calciatori e le dinamiche societarie, per poi ricoprire anche l’incarico di allenatore a partire dalla stagione successiva.

Rangnick non è solito buttarsi nel vuoto e accettare a priori. E’ un lavoratore meticolosi, che ama il dettaglio e ha bisogno di tempo per studiare il mercato e lavorare sul campo con la squadra. Questo tempo a causa della pandemia rischia di non esserci, vista la stagione che potrebbe terminare a luglio/agosto e con la nuova sessione di mercato spostata fino a dicembre. Il Milan valuta le alternative, ma questa ipotesi ad oggi non è per nulla da scartare. Intanto, potrebbero diventare ancora più importanti i ruoli di Moncada e Almstadt>>>

