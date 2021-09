Milan, Pellegatti: “Kessie, il Psg gli offre 10 milioni? Non ho verificato”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato della presunta offerta del Psg a Franck Kessie. Questo il pensiero

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato della presunta offerta del Psg a Franck Kessie. Queste le dichiarazioni rilasciate sul proprio canale YouTube: "Ora, dato che il campionato è fermo, l'argomento principale in casa Milan è il rinnovo, che non arriva, di Franck Kessie. Ci sono rumors che dicono che il PSG abbia offerto 10 milioni di euro a Kessie. Io non li ho verificati, ma non avevo nessun dubbio che si parlasse di questo argomento dopo la fine del calciomercato".