Milan, Pellegatti: ” Adli acquistato non perché Kessie non rinnova” | News

Secondo Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, l'acquisto di Yacine Adli non è legato ad un eventuale non rinnovo di Kessié

Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati', Carlo Pellegatti ha parlato dell'acquisto di Yacine Adli dal Bordeaux. Queste le parole del giornalista. "Non so se rimane Kessié, non la vedo in tempi recenti, ma di certo Adli non l'abbiamo acquistato perché Kessie non rinnova. Adli è un giocatore più alla Rabiot come tipologia di caratteristiche". Il calciomercato del Milan è terminato. Ecco le nostre pagelle.