Milan-Napoli, momento no: le due squadre hanno raccolto pochi punti a novembre

Non vivono un gran momento in campionato sia il Milan che il Napoli, squadre che si affronteranno questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza

Non è stato un mese di novembre entusiasmante quello di Milan e Napoli. Come riporta 'Opta', le due squadre hanno raccolto, rispettivamente, otto e cinque punti in sei partite. I due club sarebbero rispettivamente 10^ e 16^ nella classifica di Serie A in questo periodo.