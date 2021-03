Milan, Montolivo: “Kessie merita un monumento. Sullo United…”

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha parlato di alcuni singoli rossoneri, ma soprattutto del match di Europa League contro il Manchester United

"Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha parlato di alcuni singoli rossoneri, ma soprattutto del match di Europa League contro il Manchester United. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "A Kessie andrebbe fatto un momento per la stagione che sta facendo. Sta facendo un campionato straordinario, anche nei momenti più difficili è riuscito a tenere in piedi il centrocampo del Milan. Il Milan deve cercare di organizzare una partita difensiva, ma che non dovrà esserlo fino in fondo. Il Milan deve fidarsi del risultato dell'andata. Poi inserire Ibrahimovic. Ibra verrà inserito a partita in corso. E' una partita che potrebbe andare ai supplementari, quindi Pioli vorrà tenere lo svedese pronto per i momenti decisivi della partita. Sono d'accordo con Pioli. Ovviamente con Castillejo prima punta, il Milan dovrà giocare in modo diverso. Spero che Ibra possa essere decisivo questa sera. All'andata il Milan ha giocato con personalità, avrebbe meritato anche di vincere. Castillejo verrà incontro, dovranno essere bravi i trequartisti ad inserirsi alle spalle. Rashford è molto forte, ma Tomori e Kjaer hanno le qualità per fermarlo, soprattutto l'inglese che è in grande forma". Clicca qui per la nostra intervista esclusiva ad una leggenda del Milan