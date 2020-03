Milan, Maldini sotto accusa per l’acquisto di Paquetà

NEWS MILAN – Uno dei capi d’accusa che la proprietà rossonera potrebbe muovere nei confronti di Paolo Maldini è stato l’acquisto di Lucas Paquetà con Leonardo della passata stagione. Sebbene, infatti, la responsabilità dell’arrivo del numero 39 sia dell’attuale dirigente del Paris Saint Germain, secondo Tuttosport, anche Maldini avrebbe delle colpe visto che lo scorso anno era il braccio destro del brasiliano.

Paquetà è stato pagato ben 38 milioni e la prossima estate peserà a bilancio circa 25 milioni. Dunque, se il club di via Aldo Rossi vorrà cederlo senza fare minusvalenze dovrà trovare una società che sia disposta ad offrire quantomeno quella cifra. Non sarà semplice. Tutto dipenderà dal pensiero di Ralf Rangnick, probabile prossimo tecnico del Milan, e capire se vorrà puntare sul brasiliano classe 1997 o meno. I numeri di Paquetà in questa stagione sono davvero impietosi! Continua a leggere>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android