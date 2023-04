Milan, striscione da serie Tv: “Ce sta o Napule fore”

Con il Milan impegnato contro il Lecce, in Curva continuano gli sfottò per l'eliminazione del Napoli dalla Champions League

Nonostante l'impegno a San Siro contro il Lecce per la rincorsa tra i primi quattro posti in campionato, in curva proseguono i festeggiamenti per la qualificazione alle semifinali di Champions League. Continuano, infatti, gli sfottò nei confronti del Napoli di Luciano Spalletti.