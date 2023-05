Milan, Leao: “Ronaldinho e Cristiano Ronaldo sono i miei grandi idoli”

Intervistato dai microfoni del magazine Gaffer, l'attaccante del Milan , Rafael Leao , ha parlato dei suoi esordi e dei suoi più grandi idoli calcistici: "Lo Sporting è una delle migliori accademie del mondo, se non la migliore, visto che ha allenato due Palloni d'Oro. È un onore che mi riempie di grande orgoglio aver fatto carriera lì, mi hanno aperto le porte del mondo del calcio e gli sono molto grato. È sicuramente un club che ricorderò e porterò con me per sempre".

Infine, Leao ha concluso con un pensiero ad Almada, città in cui è cresciuto: "Almada è una città nobile, crescere lì è stata una grande esperienza. Vengo da un quartiere chiamato Bairro da Jamaica, vicino a Seixal. Almada è una città che significa molto per me, mi ha dato molte opportunità di crescere calcisticamente. È lì che ho mosso i primi passi quindi sono grato per la mia città e la porterò sempre con me ovunque andrò".