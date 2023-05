Milan, dal ritorno di Leao ad Origi: 5 motivi per credere alla rimonta

Dal ritorno di Rafael Leao a Divock Origi, ecco i cinque motivi che ha il Milan per credere nella rimonta contro l'Inter

Fabio Barera Redattore

Nella serata di mercoledì 10 maggio il Milan si è dovuto inchinare all'Inter nell'andata della semifinale di Champions League, ma ancora si deve giocare il ritorno e nulla è detto in merito alla qualificazione all'ultimo atto. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, sarebbero cinque i motivi per credere alla rimonta.

In primis il possibile ritorno di Rafael Leao. Il portoghese, nelle ultime partite di Champions League è stato fondamentale per la squadra, tanto contro il Napoli quanto contro il Tottenham e, se riuscisse a recuperare per l'Inter, potrebbe dare una grande mano ai suoi. Così come Theo Hernandez, che sembra aver avvertito la tensione all'andata, così come era successo nella finale del Mondiale. Di fronte al pubblico nerazzurro potrebbe tirare fuori il coniglio dal cilindro.

Un altro possibile protagonista, e i tifosi del Milan se lo augurano, potrebbe essere Stefano Pioli. Quando il Diavolo era in difficoltà lo ha tirato fuori dalle sabbie mobili con un cambio di modulo. Magari non ci sarà un cambiamento tanto drastico, ma qualche aspetto lo potrà modificare. E poi c'è la storia del club rossonero in Champions League, confermata da Pep Guardiola e che può, seppur in parte, dare una mano. Infine Divock Origi, finora grande delusione dell'ultimo mercato estivo, ma uomo dei grandi momenti, come già dimostrato con la maglia del Liverpool.