Dalla Francia – Milan in aiuto di Leao: pagati 18 milioni al Lille

Secondo quanto riportato da RMC Sport, noto portale sportivo francese, il Milan avrebbe rimborsato al Lille ben 18 milioni di euro per la risoluzione della grana burocratica legata a Rafael Leao .

Il club francese, infatti, avrebbe dovuto pagare allo Sporting Lisbona, altro protagonista della vicenda, una cifra vicina ai 19,6 milioni di euro per la multa al talento classe 99' ma, con l'entrata in scena del Milan, il Lille ha sborsato solo 1,6 milioni di euro sui 20,6 milioni che in questo momento doveva alla società portoghese.