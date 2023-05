Milan, Leao e l’infortunio: cos’è un’elongazione muscolare all’adduttore

Con il Milan in ansia per l'infortunio di Rafael Leao, vediamo nello specifico cos'è un'elongazione muscolare all'adduttore

L'infortunio rimediato contro la Lazio in campionato ha mandato in ansia tutto il mondo milanista, Rafael Leao è uscito anzitempo nella sfida contro la squadra di Sarri per un'elongazione muscolare all'adduttore della coscia destra. Eppure, il tifo rossonero si chiede con grande preoccupazione cosa sia esattamente questo infortunio che vede sfortunato protagonista il talento portoghese.

Altro non è che uno stiramento muscolare, definito in termini medici proprio elongazione. L'elongazione muscolare è di lieve o media entità e comporta di fatto l'allungamento eccessivo di uno o più muscoli provocando di base anche la comparsa di ematoma per la rottura dei vasi capillari. Anche La Gazzetta dello Sport ha voluto cercare una risposta alla domanda, trovando interessanti responsi dal professor Alessandro Massé, direttore di Ortopedia dell’Ospedale Città della Salute di Torino. Ecco le sue parole.

"È fondamentalmente uno stiramento di grado lieve. I muscoli adduttori, in particolare l’adduttore lungo come in questo caso, vengono frequentemente coinvolti in questo tipo di infortuni. Solitamente queste lesioni vengono trattate con una prima fase di riposo. Poiché c’è una frequente tendenza alla recidiva. Questo perché l’elongazione causa una rottura di alcune cellule muscolari. Portando a un ematoma che a sua volta causa dolore ed indebolimento del muscolo. Chiaramente, in questi casi è la risonanza magnetica a dare un’idea più chiara dell’entità dell’infortunio".

Infine, il professor Massé ha concluso: "Quando si parla di un'elongazione all'adduttore i tempi di recupero sono particolarmente variabili. Se c'è una elongazione lieve si può anche intendere uno stiramento minimo con un ritorno all'attività sportiva pressoché immediato. Se invece c'è un danno alle cellule muscolari, i tempi si allungano. Come detto, una delle principali preoccupazioni degli infortuni all'adduttore è la recidiva. Ma la scelta di schierare o meno Leao dipenderà dagli esami e dalle scelte dello staff medico, dell'allenatore e del giocatore stesso. Del resto, parliamo di professionisti di altissimo livello, che sicuramente faranno la scelta migliore".