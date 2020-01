Milan, le condizioni degli infortunati: precauzione per Biglia e Rebic

NEWS MILAN – Ante Rebic e Lucas Biglia non hanno preso parte ieri all’amichevole a Milanello per motivi precauzionali. Lavoro differenziato, invece, per Ricardo Rodríguez che non ha ancora smaltito il problema muscolare accusato prima di Natale a Bergamo. Lavoro personalizzato per Borini e Krunic, i quali anche loro non hanno preso parte alla gara contro la Rhodense. Proprio il numero 11 potrebbe essere prossimo alla cessione: le ultime>>>

