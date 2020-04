Milan, l’alleato più prezioso di Pioli è il tempo: conferma non impossibile

NEWS MILAN – Il tempo, scandito nella clessidra della Serie A che tarda a ripartire, il miglio alleato sul quale può fare affidamento Stefano Pioli per restare sulla panchina del Milan anche la prossima stagione. Infatti, come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, un possibile slittamento della ripresa delle attività dal 4 maggio al 18 concederebbe al tecnico rossonero due preziose settimane di vantaggio per irrobustire il peso del suo secondo anno di contratto.

Un “bis” assolutamente non scontato perché in condizioni normali e non di emergenza dovuta al Covid-19, avrebbe avuto un effetto determinante la clausola stabilita alla firma del contratto. Pioli, infatti, sarebbe rimasto in rossonero solamente in caso di conquista del quarto posto o della vittoria della Coppa Italia.

Il tempo, dunque, gioca a favore dell’ex allenatore della Lazio. Il suo eventuale successore, Ralf Rangnick, infatti, rischia di catapultarsi in una situazione totalmente nuova per lui come la serie A. Il tempo a sua disposizione sarebbe risicato, insufficiente per preparare la nuova stagione che verrebbe contaminata in ogni suo aspetto fondamentale (ritiro, preparazione, mercato) da quella attuale. Incognite per il dirigente tedesco che rischiano di diventare davvero ingestibili.

Inoltre, qualora Marco Giampaolo non riesca a trovarsi una squadra peserebbe a bilancio ancora un anno (5 milioni lordi), con Pioli e il suo staff che accetterebbero la deroga oltre il 30 giugno, ma rischierebbero di essere fuori mercato se l’attuale stagione terminasse a fine luglio o oltre. Intanto, dalla Spagna clamoroso retroscena Milan-Modric>>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓