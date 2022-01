Milan, la ricostruzione del ‘no’ di Castillejo alla Sampdoria | News

Samu Castillejo, calciatore del Milan, ha rifiutato di trasferirsi alla Sampdoria: ecco la ricostruzione della trattativa

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su 'Sky Sport', Samu Castillejo ha rifiutato la Sampdoria. Nelle ultime ore, infatti, i blucerchiati hanno tentato di acquistare in prestito secco lo spagnolo dal Milan. L'accordo con i rossoneri era stato trovato, mentre l'ex Villarreal ha rifiutato la destinazione perché preferiva un trasferimento in Spagna e non era disposto a trasferirsi nelle ultime ore di questo mercato. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il mancato trasferimento al Valencia. In questo si è verificato il contrario, ovvero il numero 7 aveva accettato di ritornare in Spagna, mentre non c'era l'accordo tra i due club. Milan, le top news di oggi: Castillejo, no alla Samp. Ritardo Kessie.