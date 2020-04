Milan, la nuova fase di Elliott: il rilancio in tre mosse

NEWS MILAN -Il fondo Elliott è pronto alla ripartenza verso una nuova fase del Milan. Dopo quasi due anni alla guida del club rossonero è arrivato il momento di schiacciare sull’acceleratore per riportare il club ai livelli del passato. Nel primo anno l’ingresso è arrivato a luglio con qualche errore di gestione e poco tempo per avviare al meglio il progetto. Va comunque detto che era arrivato un big come Higuain, poi risultato un flop.

Nel secondo anno si sono iniziate a gettare le basi su cui costruire il futuro, ma al terzo anno Elliott non può più fallire in maniera così netta. La filosofia dei miglioramenti a piccoli passi, della pazienza e del rispetto dei paletti imposti dalla Uefa e dal FPF andrà avanti, ma serviranno anche dei risultati sul campo. Sono tre le mosse fondamentali per cercare l’impulso definitivo.

La prima riguarda la stabilità finanziaria che Elliott non ha mai fatto mancare. Tra bond e iniezioni di capitale il fondo americano ha investito ben 525 milioni nel Milan e la solidità economica che c’è alle spalle della famiglia Singer permette ai rossoneri anche in questo periodo di crisi mondiale di stare tranquilli. La seconda mossa riguarda il rafforzamento della rosa, con innesti di prospettiva, di talento, ma anche con esperienza internazionale. Esempi sono Theo Hernandez – vincitore di una Champions League col Real Madrid – e Bennacer, vincitore dell’ultima Coppa d’Africa con l’Algeria. Secondo il Corriere dello Sport, ci saranno degli inserimenti nei ruoli chiave, in grado di migliorare qualitativamente la squadra.

Per farlo verrà scelto un tecnico che possa alzare il livello, per questo il primo nome è quello di Ralf Rangnick. La terza via vede come protagonista Ivan Gazidis che avrà il compito di portare nuove sponsorizzazioni o confermare vecchi accordi. Fino ad ora pochi risultati sul campo e nella caccia ai nuovi partners, ma il prossimo anno potrebbe essere quello decisivo. Intanto, Ibrahimovic prolungherà ad una sola condizione: ecco quale>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓