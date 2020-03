Milan, la difesa sarà una rivoluzione: ma Gabbia c’è

NEWS MILAN – La difesa rossonera al termine della stagione rischia di essere rivoluzionata, ma la conferma più sicura è quella di Matteo Gabbia. Il centrale di Busto Arsizio ha da poco rinnovato il proprio contratto fino al 2024 con un adeguamento dell’ingaggio che ora sfiora il milione di euro all’anno. Il classe 1999 rischia di diventare una delle certezze per il futuro visto che ad oggi è forse l’unico difensore centrale che al 100% vestirà la maglia del Milan il prossimo anno.

Dopo le belle prestazioni contro Torino e Fiorentina, Gabbia ha giocato anche nell’ultima gara disputata contro il Genoa, risultando sottotono come tutto il resto della squadra. Maldini e Boban hanno respinto ogni assalto a gennaio – Parma in primis – per poi rinnovargli il contratto. Ora Gabbia deve rimanere coi piedi per terra come ha già dichiarato in alcune recenti interviste e pensare solo ed esclusivamente al suo futuro in rossonero. Il compagno di reparto Musacchio è, invece, rimasto solo a Milano: ecco il motivo>>>

