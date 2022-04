Milan, Kjaer: “Siamo migliorati come squadra. Pioli è un grande tecnico”

Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, ha parlato a SimonKjaergifs.com del momento che sta attraversando la squadra rossonera

Simon Kjaer, difensore del Milan, attualmente infortunato, ha rilasciato un'intervista a SimonKjaergifs.com. Kjaer ha parlato di diversi argomenti, in particolar modo del suo recupero dall'infortunio. Il danese, inoltre, si è soffermato sul primo posto in classifica della squadra rossonera: "È fantastico vedere i miei compagni mantenere la concentrazione, vincere le partite e rimanere in corsa per il titolo. Siamo migliorati molto come squadra, da quando sono arrivato. Siamo maturati come squadra con Pioli che è un grande allenatore e non vedo l'ora di tornare con la squadra. Il mio obiettivo è essere pronto per la preparazione quest'estate". Intanto ecco l'offerta del Milan per un grande talento