Milan-Inter, derby tra proprietà straniere: che differenze con gli ingaggi

Milan-Inter è anche la sfida tra due gestioni diverse: quella di Steven Zhang e quella del fondo Elliott. Che differenza negli ingaggi!

Salvatore Cantone

E' il gran giorno di Milan-Inter. Il derby. E' la sfida tra due squadre propositive, che giocano un bel calcio offensivo, ma anche tra due proprietà molto diverse. Parliamo della gestione di Steven Zhang, presidente nerazzurro e quella del fondo Elliott, proprietario del club rossonero. Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, tra Milan e Inter c'è una differenza abissale sul monte ingaggi: per i nerazzurri c'è un totale di 132 milioni, per i rossoneri 82. 50 milioni di differenza che non sono pochi, soprattutto ai tempi del coronavirus.

Questi numeri fanno capire anche il lavoro del fondo Elliott di questi anni. Entrato in scena per coprire i passivi dell'ultima fase dell'era Berlusconi e della misteriosa parentesi di Yonghong Li, il fondo d'investimento ha risanato il Milan pompando capitali. L'ultimo versamento è stato di 129 milioni di euro. La gestione è oculata, tant'è vero che solo Ibrahimovic e Romagnoli guadagnano al momento più del tetto massimo fissato a 3,5 milioni di euro. E' per questo che Donnarumma e Calhanoglu sono andati via, con quest'ultimo trasferitosi proprio all'Inter.

Le due società di Milano vanno pero a braccetto sulla questione del nuovo stadio. Come ha dichiarato il sindaco Sala: "Non ci sono più grandi incertezze", tant'è vero che il Comune ha approvato la delibera della dichiarazione di pubblico interesse. Sarà un grande investimento che permetterà di aumentare i ricavi in maniera esponenziale. Insomma, il futuro di Milan e Inter sembra roseo, ma prima c'è da pensare alla partita di stasera.