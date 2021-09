Milan, il report dell’allenamento di oggi: testa subito allo Spezia | News

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria contro il Venezia che già il Milan prepara la prossima sfida contro lo Spezia: il report di oggi

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari di ieri sera. In campo, sul centrale, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con il pallone e seguiti da una serie di torelli a tema. I portieri, nel frattempo, hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. Terminata la prima parte dell'allenamento il gruppo ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche fatte da aperture, cross e tiri in porta. Prima di rientrare negli spogliatoi, consueta partitella su campo ridotto.