Milan, il flop di Elliott: bilancio in rosso e valore del club in calo

NEWS MILAN – Attraverso le pagine odierne della Gazzetta dello Sport viene fatta un’analisi del lavoro svolto dal fondo americano Elliott – che ha rilevato il Milan nell’estate 2018 – in queste ultime stagioni, dagli investimenti fatti alle mancate plusvalenze e i rossi in bilancio.

L’approdo di Elliott Management Corporation all’interno delle quote Milan inizia nel 2017. Il fondo della famiglia Singer presta il denaro necessario al ‘closing’ al fantomatico magnate Yonghong Li. Una mossa che, un anno dopo, porterà alla mancata restituzione del denaro e all’ingresso diretto in società di Elliott.

L’obiettivo del fondo è da subito chiaro: prendere in mano il Milan, rigenerarlo dal punto di vista finanziario e sportivo, e rivenderlo nel giro di qualche anno ottenendo una plusvalenza importante. Una cessione da 1,2 miliardi di euro rappresentava la valutazione potenziale per cedere le quote di maggioranza. Non a caso, come ricorda oggi la Gazzetta dello Sport, mesi fa Elliott ha respinto la proposta da 620 milioni di euro del tycoon ceco Daniel Kretinsky.

I numeri, tuttavia, parlano di bilanci in profondo rosso e investimenti fatti di cui il fondo non è riuscito a rientrare. I ricavi sono anni luce lontani rispetto a Juventus e Inter, nonostante l’arrivo dall’Arsenal di un esperto nel settore come Ivan Gazidis.

I numeri parlano chiaro: Elliott negli ultimi due anni e mezzo ha prestato 80 milioni a Li e 128 per la sottoscrizione di due bond a favore del Milan. Ha iniettato capitale per 32,4 milioni nel giugno 2018, 265,5 milioni nel 2018-19 e ulteriori 60 milioni tra luglio e settembre 2019. Se si detrae il rimborso dei due bond (interessi compresi) di 141 milioni, l’esborso totale di Elliott nell’operazione rossonera ammonta a 525, di cui 345 finiti nelle casse della società.

Tante spese, pochi ricavi. Ma soprattutto un valore globale del Milan è in netto calo rispetto al passato e alle aspettative del fondo. La parte sportiva è stata sottovalutata: spesi 125 milioni di euro da Elliott per migliorare la rosa, ma i risultati appaiono sempre insufficienti. A calare, però, secondo una nostra ricerca è il Monte ingaggi. Ecco di quanto: CONTINUA A LEGGERE >>>

