Milan, Ielpo: “E’ ora di cambiare modulo: passerei al 4-4-2”

NEWS MILAN – Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato negli studi di Milan TV del possibile cambio di modulo della squadra di Stefano Pioli: “E’ ora di cambiare modulo, perché questi giocatori fanno fatica ad esprimersi con questo modulo. Io giocherei con il 4-4-2, tanto semplice. Ibra ha bisogno di uno vicino, anche per una questione d’età. Suso non è Ibrahimovic: lo spagnolo è un giocatore buono per cui, però, non vale la pena vincolare l’intera squadra a livello tattico”. Intanto, ecco chi potrebbe sostituire Piatek secondo Pellegatti>>

