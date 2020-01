Calciomercato Milan – Pellegatti: “I rossoneri su Petagna se parte Piatek”

CALCIOMERCATO MILAN – Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, ha parlato dell’eventuale partenza di Krzysztof Piatek. Nessun dubbio sul sostituto in caso di addio del polacco: “Se dovesse andare via Piatek il Milan punterebbe su Petagna. Servirebbe un’alternativa fisica a Ibra, e puntare su Andrea Petagna, sarebbe una scelta intelligente perché darebbe un’alternativa a Ibra a livello di caratteristiche, un giocatore fisico come lo svedese. Possibile soluzione in attacco per il mercato di gennaio”. Krzysztof Piatek, infatti, sembra sul piede di partenza: ecco le squadre su di lui, continua a leggere >>>

