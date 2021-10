Milan, Ibrahimovic è il 7° giocatore di movimento sopra i 40 anni a giocare titolare

Zlatan brahimovic, in occasione di Bologna-Milan, è diventato il 7° giocatore di movimento sopra i 40 anni a giocare titolare

In campo durante Bologna-Milan, gara valida per la nona giornata di Serie A, Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto un nuovo record. Secondo quanto riporta Giuseppe Pastore su Twitter, l'attaccante svedese è diventato il settimo giocatore di movimento a giocare da titolare in Serie A. "In Bologna-Milan Zlatan Ibrahimovic diventa il settimo giocatore di movimento sopra i 40 anni a giocare titolare nella storia della serie A dopo Billy Costacurta, Paolo Maldini, Javier Zanetti, Silvio Piola, Sergio Pellissier e Pietro Vierchowod", queste le parole apparse sul social.