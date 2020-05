Milan, i tre comandamenti di Rangnick: Gegenpressing, scouting e mercato

MILAN NEWS – Il presidente del Milan Paolo Scaroni è stato molto chiaro nella giornata di venerdì. Il club rossonero nei prossimi anni punterà su calciatori giovani e adatti ad un calcio veloce, più veloce a quello che si vede abitualmente in Italia, più simile a quello inglese o dell’Ajax per fare due esempi. Insomma, esattamente il modello di calcio che è abituato a gestire Ralf Rangnick, il candidato primario a sedere sulla panchina del Milan il prossimo anno.

Quando Scaroni parla di un calcio più veloce si riferisce con ogni probabilità al Gegenpressing di Rangnick, il principio secondo cui, una volta recuperata la palla hai 8 secondi per andare a conclusione. Non a caso lo stesso metodo utilizzato da Klopp a Liverpool ma anche da Nagelsmann al Lipsia, entrambi discepoli di Rangnick. Il secondo principio è quello dello scouting che nel caso del Milan sarà in mano ancora a Geoffrey Moncada. Il tedesco nella sua carriera ha scoperto tanti talenti importanti grazie a questo metodo, Werner e Haaland le sue pietre più preziose.

Il terzo principio è certamente il mercato. Giocatori giovani, di massimo 24-25 anni e ad un prezzo contenuto e nel caso rivendere generando importanti plusvalenze. Per questo i profili nel mirino sono i vari Szoboszlai, Ricci, Koopmeiners, Tonali, Boadu, Fofana e Depay. E un esempio in questo caso potrebbe essere già stato anticipato a gennaio col nome di Alexis Saelemaekers. Intanto, Pioli – se non dovesse essere confermato – potrebbe trovare subito squadra>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓