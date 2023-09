Milan-Hellas Verona, il debriefing di ‘acmilan.com’ | Serie A News

DUELLI AEREI DIFENSIVI

Secondo clean sheet consecutivo - il terzo stagionale - per gli uomini di Mister Pioli. Dalla gara casalinga contro l'Hellas Verona sono emerse soprattutto le prestazioni dei tre centrali rossoneri. Sugli scudi Simon Kjær, autore di 14 recuperi e a cui sono toccati anche compiti di impostazione per diversi tratti di gara. Così come Tomori e Thiaw, più liberi di avanzare ma sempre puntuali in fase di ripiego. Il reparto arretrato si è distinto per i numerosi anticipi aggressivi - e puliti - che non hanno lasciato spazio e respiro agli uomini offensivi gialloblù. La chiave di giornata, però, è stata l'efficacia e il predominio nei duelli aerei nella propria trequarti. Sommando cross e corner, i gialloblù hanno provato per 21 volte a impensierire la retroguardia rossonera, senza sorprenderla. La prova è da rimarcare specie perché l'Hellas Verona, per caratteristiche, predilige attaccare con sponde e palle alte. Unendo a queste due opzioni la pericolosità sulle palle inattive. Limitare le sortite offensive ospiti in questo fondamentale è stato determinante per mantenere la porta inviolata.

RISPOSTE POSITIVE

Il Milan si era affacciato alla 5ª giornata di Serie A con qualche assenza pesante che poteva farsi notare. Sportiello, Florenzi e Musah - titolari per la prima volta in campionato in questa stagione - hanno risposto alla grande alla chiamata di Mister Pioli. Coinvolti, decisi e tonici. I tanti impegni ravvicinati del calendario rossonero costringono a diversi cambi di partita in partita, e avere una rosa lunga e affidabile è un fattore importante per gestire le energie senza perdere in qualità. A San Siro contro i veronesi, la stanchezza dovuta al match infrasettimanale di Champions League si è fatta sentire ad inizio ripresa, ma i rossoneri sono stati bravi a far sfogare i gialloblù e poi riprendere in mano la gara, grazie anche alle energie portate dai cambi. Da Okafor - 2 dribbling riusciti in poco più di 15 minuti, preziosi per far rifiatare la squadra - all'esordio assoluto di Bartesaghi, passando per Jović e Pobega, il tecnico rossonero può effettuare tante scelte di valore. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tomori è sempre più leader >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.