Milan, gli auguri al grande ex rossonero Mauro Tassotti: il post social

ULTIME NEWS MILAN – 17 anni e 17 trofei vinti in rossonero non si dimenticano facilmente. Il Milan, attraverso i propri profili social, ha voluto augurare buon compleanno ad una leggenda come Mauro Tassotti, che compie oggi 60 anni. Prima come calciatore, poi come allenatore in seconda, il ‘Tasso’ è stato uno degli artefici della storia recente del Milan. Ecco il post social.

Intanto sono ufficiali le scelte di Stefano Pioli e Luca Gotti per Milan-Udinese: per saperne di più, continua a leggere >>>

