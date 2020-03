VERSO MILAN-GENOA – Il Milan è appena partito direzione San Siro per la gara in programma alle 15.00 contro il Genoa. Tuttavia, non è detto che si giochi visto quello che sta accadendo in questi minuti a Parma con la gara contro la SPAL posticipata alle 13.45 dopo che inizialmente sembrava potesse essere rinviata. A tal proposito ecco cosa ha esclamato Sergio Floccari uscendo dal campo>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android