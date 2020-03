Milan-Genoa, rossoneri con l’Ic factor: Ibrahimovic, Rebic e Begovic

NEWS MILAN – Ic come indizio certo. O semplicemente, in campo. O magari in carrozza, con alla guida Ibrahimovic, Rebic e Begovic. Il fattore Ic del Milan è una desinenza che comprende 3 undicesimi della formazione che Stefano Pioli schiererà oggi alle 15.00 contro il Genoa a San Siro. Ci sarebbe anche Krunic nella rosa, ma è out per infortunio.

Il Milan si affiderà ancora una volta alla fame di Zlatan e alla crescita di Rebic là davanti, mentre in porta la novità sarà quella di Asmir Begovic che prenderà il posto di Donnarumma tra i pali, visto il problema alla caviglia per quest’ultimo. Per il bosniaco sarà la prima da titolare con la maglia dei rossoneri, in una insolita cornice di San Siro senza pubblico.

Per Zlatan, invece, un paio di settimane di stop avranno certamente fatto bene. Tirare un po’ il fiato dopo una serie di gare ravvicinate avrà giovato al suo fisico e alla sua condizione, ma come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, lo svedese pare sempre più nervoso per la situazione societaria che sta vivendo il club rossonero. Ieri è stato ufficializzato l’addio di Zvonimir Boban dal Milan, uno degli artefici del suo ritorno a Milanello. Difficile, al momento, ipotizzare una sua permanenza per la prossima stagione, visto anche l’ingaggio fuori dal tetto salariale che andrebbe a recepire.

Per quanto riguarda Rebic, invece, le incognite sul suo futuro sono legate al riscatto che il Milan dovrà attuare tra più di un anno. Al momento il croato non ci pensa e si focalizza solo sul campo. Nelle ultime 6 gare ha segnato 6 reti, con una incredibile media di un gol ogni 71 minuti. Anche oggi vorrà dare il proprio contributo alla causa rossonera. Intanto, ieri ha parlato Pioli: ecco tutte le sue dichiarazioni>>>

