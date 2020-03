Milan-Genoa, le foto della rifinitura a San Siro

VERSO MILAN-GENOA – Il Milan ha svolto nella mattinata odierna la rifinitura sul manto erboso di San Siro in vista della gara di domani col Genoa. La decisione è stata presa per evitare troppi spostamenti da Milano a Milanello, prevenendo dunque ogni possibile contagio col Coronavirus, e poi per abituare la squadra allo stadio senza pubblico. Queste le suggestive foto pubblicate dal club rossonero sui propri canali social.

