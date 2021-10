Milan, Florenzi si opera: starà fuori un mese | News

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, starà fuori per un mese. L'ex Roma si opererà oggi al ginocchio sinistro in artroscopia

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan deve rinunciare ad Alessandro Florenzi. L'esterno starà fuori per almeno un mese. L'ex Roma si opererà oggi al ginocchio sinistro in artroscopia, per risolvere un problema al menisco che lo condiziona ormai da diverso tempo. La decisione è stata presa dopo un consulto a Villa Stuart con il professor Mariani. Buone notizie invece per Junior Messias, che dovrebbe andare in panchina contro l'Atalanta. Intanto il Milan pensa al nuovo attaccante: due bomber nel mirino.