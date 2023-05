Milan femminile, infortunio di Selena Babb: gli aggiornamenti

Nuovi aggiornamenti per l'infortunio del portiere del Milan femminile Babb dopo uno scontro di gioco durante il match contro la Fiorentina

(fonte: acmilan) Selena Babb , portiere del Milan femminile , è uscita ieri per infortunio durante il match della Poule Scudetto contro la Fiorentina, ecco le sue condizioni:

"Selena Babb, portiere della Prima Squadra femminile, durante la gara di campionato Fiorentina-Milan disputata ieri, ha riportato un trauma cranico e un trauma alla spalla in uno scontro di gioco. Trasportata subito in ospedale, Selena è stata dimessa in serata dopo che i primi accertamenti hanno dato esito negativo. Ora osserverà un periodo di riposo e nei prossimi giorni sarà sottoposta a ulteriori esami". Milan, Giroud infiamma il derby: le sue parole >>>