Milan Femminile, le convocate di Ganz: out Asllani e Mascarello

Nella giornata di domenica 12 febbraio, alle ore 14:30, il Milan Femminile affronterà il Pomigliano, dopo il successo storico contro la Juventus, che ha rilanciato le rossonere in classifica e ha permesso loro di acquisire qualche certezza in più. In vista della prossima sfida il tecnico Maurizio Ganz ha diramato la lista delle convocate e, a tal proposito, spiccano le assenze di due pedine importanti dello scacchiere tattico dell'ex giocatore del Diavolo. Non ci saranno infatti Kosovare Asllani e Marta Mascarello, entrambe infortunate. Di seguito la lista completa.