Milan, Donnarumma alza il muro: ottavo clean sheet, il migliore in Italia

NEWS MILAN – Ancora una volta decisivo e.. insuperabile. Per l’ottava gara di questo campionato Gigio Donnarumma mantiene la porta inviolata e soprattutto salva il risultato in una gara che certamente avrebbe dovuto regalare qualche gioia migliore al Brescia di Corini. L’ex regista di Chievo Verona e Palermo, tuttavia, non aveva fatto i conti con il classe 1999 del Milan che anche ieri sera è risultato decisivo e migliore in campo nelle fila rossonere.

Miracoloso in almeno 4 interventi ieri sera e determinante contro l’Udinese quando ha reagito da campione alla brutta uscita dopo pochi minuti regalando la rete di Stryger Larsen. Donnarumma ha solamente 20 anni, ma ha già la stoffa e la maturità del veterano. Sarà perché è da quando ha compiuto 16 anni che difende i pali della porta milanista. Sono passati gli allenatori e i dirigenti, ma lui è sempre rimasto al centro del progetto e titolare inamovibile.

Gigio con ieri ha toccato quota 8 match senza subire gol, primo in Serie A in questa speciale classifica. Il Milan in questo particolare periodo storico deve avere tra le sue priorità quella di rinnovare il contratto del portiere in scadenza nel 2021. E’ un campione e a fine campionato regala sempre almeno 8-10 punti a favore della propria squadra. Raiola ieri ha parlato chiaro e le sue dichiarazioni faranno riflettere. Il progetto Elliott al procuratore italo-olandese non piace, ma la volontà di Gigio può essere ancora una volta decisiva.

