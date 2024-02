De Paola: “Il Milan pessimo a livello difensivo, a Thiaw bisogna dire…”

De Paola ha dichiarato: "Sinceramente non ho capito i cambi di Pioli, il problema del Milan è quello che si vede da inizio stagione. Il Milan è una squadra pessima a livello difensivo, era riuscito a fare un’enorme impresa pareggiando sul 2-2 con l’inferiorità numerica. Il Milan non sa tenere un risultato, a Thiaw bisogna dire ciao, ciao. È un disastro, è entrato nei primi due gol in maniera disastrosa, come si fa ad avere ancora in rosa un giocatore così? La difesa del Milan è disastrosa. Jovic poi è stato sciocco ad abboccare a una provocazione di Izzo, che poi ha fatto una sceneggiata, ma resta sciocco Jovic. Il Milan ha l’undicesima difesa del campionato, non è possibile per una grande squadra". LEGGI ANCHE:Calciomercato Milan - Sirene inglesi per Reijnders: ecco a chi interessa>>>