Milan, Damiani: “Ibrahimovic pronto? Aspettiamo cosa dirà il campo”

ULTIME NEWS MILAN – Ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’ ha parlato l’operatore di mercato Oscar Damiani. Ecco le sue parole sul ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: “Con Ibrahimovic il Milan ha preso un giocatore importante, può dare tanto. Ha giocato un campionato meno competitivo, ma lui dice che è già pronto. Vedremo. Sul piano della personalità ok, per quanto riguarda il campo aspettiamo”. Intanto Stefano Pioli non ha escluso la possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic e Krzysztof Piatek insieme in futuro, continua a leggere >>>

