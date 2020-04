Milan, cambio di ruolo in vista per Bennacer? Da regista a mezzala

NEWS MILAN – Ismael Bennacer è stato certamente uno dei migliori della stagione del Milan e ad oggi i 16 milioni investiti la scorsa estate dal club rossonero sono stati ampiamente ripagati sul campo dal centrocampista algerino.

Il classe 1997 nonostante un inizio di stagione poco felice, complici alcune panchine di troppo e alcune prestazioni sottotono (vedi Milan-Fiorentina), si è impossessato delle chiavi del centrocampo in concomitanza con l’arrivo in rossonero di Stefano Pioli. Ma Bennacer può fare ancora meglio. La sensazione è che il miglior calciatore della scorsa Coppa d’Africa possa crescere ancora di più di tono e fare il definitivo salto di qualità.

Secondo molti, l’ex Empoli potrebbe migliorare ancora di più il proprio gioco avendo a fianco un centrocampista di livello importante che può essere un regista (vedi gli interessamenti per Tonali e Torreira) oppure un mediano di rottura e di fisicità come Bakayoko. Forse il francese è il più grande rimpianto di questa stagione, perché in coppia con Bennacer avrebbe formato davvero un tandem di assoluto livello.

Lo spostamento da regista a mezzala potrebbe sgravare l’algerino di molti compiti, non solo in fase di impostazione ma anche in quella di copertura e liberarlo maggiormente dalla trequarti in su. La società riflette e la cessione di Franck Kessie, in questo senso, potrebbe agevolare l’arrivo di un importante centrocampista. Intanto, bellissima iniziativa del Milan verso gli abbonati over 65: CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓