Milan-Bologna, la probabile formazione di Mihajlovic: c’è Sansone

Il Bologna affronterà il Milan a San Siro sabato sera, nella gara valevole per la terza giornata di Serie A: ecco la probabile formazione felsinea. Sinisa Mihajlovic dovrebbe optare per un 3-4-1-2. Skorupski in porta, difesa composta da Soumaoro, Medel e De Silvestri, con il nuovo acquisto Lucumi inizialmente relegato in panchina.