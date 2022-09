Milan, Blue Skye contro Elliott: “Va bloccata la cessione a RedBird” | News

Blue Skye contro Elliott. Il gruppo d'investimento di Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo, in occasione del ricorso presentato dai loro legali al tribunale di Milano, avrebbe definito, come riporta 'Repubblica', la cessione del Milan a RedBird 'un accordo ufficializzato in maniera frettolosa, senza che l'acquirente Redbird abbia effettuato una due diligence come da prassi'. La società lussemburghese, ex socio di minoranza nella gestione del Milan, in sostanza chiederebbe di bloccare la vendita della cessione del club a Gerry Cardinale, con il closing che è stato perfezionato a fine agosto. Secondo 'ANSA', il ricorso della società lussemburghese sarà discusso domani in un'udienza davanti al giudice Angelo Mambriani.