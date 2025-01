Bennacer, il ritorno in campo e il legame con il Milan: “San Siro e i tifosi, qualcosa di unico”

Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di So Foot della sua carriera al Milan e del ritorno in campo post infortunio

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di So Foot del suo ritorno in campo dopo l’infortunio subito lo scorso settembre, che lo ha tenuto lontano dai riflettori per diversi mesi. Il giocatore algerino, simbolo di determinazione e professionalità, ha raccontato le difficoltà vissute in questo periodo: “È stato difficile accettare l’infortunio, soprattutto perché mi impegno molto per avere una vita impeccabile. Tuttavia, queste sfide mi hanno reso ancora più determinato.”