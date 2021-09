Milan-Atletico Madrid, Capello: “Errori gravi, partita rovinata dall’arbitro”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato della prova largamente insufficiente dell'arbitro Çakir in Milan-Atletico Madrid

Una partita bellissima per il Milan, che però non è riuscito a portare nemmeno un punto a casa. Demerito di Franck Kessie e Pierre Kalulu per gli episodi che hanno indirizzato la gara a sfavore dei rossoneri? Secondo Fabio Capello non è affatto così. L'ex allenatore rossonero, dagli studi di 'Sky Sport', ha parlato così della prestazione di Çakir: "La partita è stata rovinata dall'arbitro, gli errori sono stati gravi. Dalle immagini del rigore si vede che il calciatore dell'Atletico Madrid ha cambiato traiettoria al pallone con il suo tocco decisivo".