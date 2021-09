Milan-Atletico Madrid 1-0: espulso Franck Kessié al 29esimo minuto

E' stato espulso Franck Kessié dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo: un'ingenuità dell'ivoriano è costata cara al Milan

Dopo aver trovato il gol del vantaggio con Rafael Leao, il Milan si ritrova in inferiorità numerica. E' stato espulso per somma di ammonizioni il centrocampista ivoriano Franck Kessié. Un'ingenuità dell'ex Atalanta, il quale è arrivato in ritardo su Llorente. Nessun dubbio per l'arbitro Cakir che ha sventolato il secondo cartellino giallo. Durante le proteste dei calciatori rossoneri, è stato ammonito anche Ante Rebic.