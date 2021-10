Milan, Albertini su Kessié: “Viene influenzato dalle dinamiche contrattuali”

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha detto la sua su Kessié: il centrocampista ivoriano ha offerto delle prestazioni negative

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Demetrio Albertini è tornato a parlare di Franck Kessié. Queste le parole dell'ex centrocampista rossonero. "Kessié? Tutto è bypassabile e in qualche modo risolvibile. Bisognerebbe capire se è questione di soldi o di ambizioni. Ad ogni modo è inutile girarci intorno, un giocatore viene influenzato da certe dinamiche contrattuali. Magari pensi di sopperire perché sai di avere una personalità forte, ma in realtà quando vai in campo non sei sereno. Un po’ di condizionamento c’è per forza di cose". Proprio Kessié potrebbe dire addio al Milan: sull'ivoriano ci sono PSG e Liverpool.