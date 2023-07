Ecco le news sugli abbonamenti del Milan in vista della prossima stagione, che prenderà il via tra poche settimane

( fonte: acmilan.com ) La stagione del Milan è ripartita . Dopo la grande atmosfera creata dal popolo rossonero alla ripresa degli allenamenti a Milanello - l’entusiasmo dei tifosi non accenna a fermarsi.

In appena 6 giorni, infatti, sono già 4500 le registrazioni alla Waiting List per abbonarsi alla stagione 2024/25. Superato il dato dell’anno scorso, quando le adesioni raccolte in 25 giorni furono circa 3400.