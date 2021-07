Mercato Milan – Sky: “Rinnovo Kessié si farà. Hauge vicino all’Eintracht”

Secondo le ultime voci di mercato, il futuro di Kessié sarà probabilmente ancora al Milan. Destino diverso per Hauge, vicino all'Eintracht

Stando a quanto riportato da Sky Sport, si stanno iniziando a porre le basi per il rinnovo di Kessié. Ad oggi sembrerebbe difficile che il matrimonio tra il Milan e l'ivoriano non si possa fare. Hauge, invece, non è partito con la squadra per la trasferta di Nizza per motivi di mercato. Il giocatore è vicino all'Eintracht Franciforte, ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Il Milan vuole cedere il giocatore per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, ma la sensazione è che l'affare si farà". Ecco le nostre pagelle del match amichevole tra Nizza e Milan.