Mercato Milan – Giroud, si può chiudere prima della fine dell’Europeo

Olivier Giroud, attaccante francese del Chelsea, potrebbe trasferirsi al Milan prima della fine degli europei di calcio: le ultime

Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel riguardo il possibile trasferimento di Olivier Giroud al Milan. Una trattativa che sta andando avanti da tempo, con il francese che sembrava ormai pronto a prendere un aereo per Milano ma che, a sorpresa, ha rinnovato il suo contratto con il Chelsea. L'attuale campione d'Europa con i 'blues', però, potrebbe lasciare il club di Roman Abramovic a parametro zero, ovvero la condizione che il Milan gradirebbe, onde evitare spese eccessive per un calciatore prossimo ai 35 anni. Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', Giroud potrebbe trasferirsi al Milan prima della fine di Euro2020. Dalle parti di via Aldo Rossi le sensazioni sono positive. La dirigenza, dunque, sarebbe vicinissima ad aggiungere ulteriore qualità ad una rosa che vorrà dire la sua anche nella prossima stagione. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan