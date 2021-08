Mercato Milan – Di Marzio: “Messias, contatti col Crotone. Bakayoko vicino”

Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan: ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport

Intervenuto durante la trasmissione 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato di Junior Messias e Tiemoué Bakayoko. Queste le parole dell'esperto di mercato. “Non so se davvero il Milan lo prenderà, so che lo vuole. Il Milan lo ha studiato bene in questi giorni. Maldini nel pre partita ha detto 'io non guardo le categorie', basta che siano bravi'. Mi è sembrata una parziale conferma. Da domani ci saranno altri contatti, vediamo se sarà lui il prescelto in quel reparto. Riguardo Bakayoko, è sempre più vicino. Si sta trattando sulla cifra sul diritto di riscatto. Pellegri invece è arrivato in serata a Milano ed è pronto a fare le visite mediche domani mattina". Ecco le pagelle di Sampdoria-Milan.