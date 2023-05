Marotta: “Dopo tanti anni una tra Inter, Milan o Juve non vince lo scudetto”

L'ex dirigente della Juventus ha poi continuato: "Fa parte anche della cabala, del gioco, della statistica: per la prima volta da tanti anni una squadra che non sia Inter, Milan o Juve lo vincerà. Ma allo stesso tempo siamo inaspettatamente molto avanti in Champions, e direi anche in Coppa Italia, che è un torneo di grande prestigio. L'analisi definitiva la faremo al termine della stagione, ma oggi siamo in grado di fare una valutazione ampia su tutto, che oggi è positiva".