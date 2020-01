Magni: “Rebic deve giocare, è un misto di quantità e qualità”

ULTIME MILAN – Ha giocato per anni come difensore e di grandi attaccanti ne ha marcati tanti, Alfredo Magni. L’ex Monza e Como, ora allenatore senza panchina, ha espresso un parere su Ante Rebic, l’uomo del momento in casa Milan. Il croato, infatti, ha segnato tre gol nelle ultime due partite, sempre subentrando dalla panchina. Una svolta importante dopo una prima parte di stagione negativa. Ecco le parole di Magni ai microfoni di Radio Sportiva: “È un calciatore che deve giocare sempre, è un misto di quantità e qualità. Sotto rete è sempre pericoloso. Ha già risolto due gare del Milan”.

