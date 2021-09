Liverpool-Milan 2-2: esordio in Champions con i rossoneri per Giroud

Olivier Giroud è appena entrato sul terreno di gioco al posto di Rafael Leao. Si tratta della prima presenza in Champions League con il Milan

Doppia sostituzione per il Milan. Al minuto 62 del secondo tempo, Rafael Leao e Alexis Saelemaekers hanno lasciato il posto, rispettivamente ad Olivier Giroud e Alessandro Florenzi. Per entrambi si tratta dell'esordio in Champions League con la maglia rossonera.